Unbekannte verschleppen in Nigeria mehr als 200 Kinder

Abuja: Im Nordwesten Nigerias sind mehr als 200 Schülerinnen und Schüler entführt worden. Augenzeugen berichteten, dass bewaffnete Angreifer eine Schule in Kuriga im Bundesstaat Kaduna gestern kurz nach der Morgenversammlung umstellt und die Kinder mitgenommen hätten. Wer genau für die Entführung verantwortlich ist, ist noch unklar. In Nigeria werden immer wieder Menschen verschleppt, etwa durch kriminelle Banden, die Lösegeld fordern, aber auch durch Islamisten der Terrorgruppe Boko Haram. Erst am Mittwochabend hatte die UN-Mission in Nigeria die Entführung von mindestens 200 Menschen im nordöstlichen Bundesstaat Borno gemeldet. Dort seien vor allem Frauen und Kinder verschleppt worden, die im Wald nach Feuerholz gesucht hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 08:00 Uhr