Unbekannte schicken verdächtigen Brief an Habecks Wahlkreisbüro

Flensburg: Unbekannte haben einen Umschlag mit verdächtigem Pulver an das Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Habeck geschickt. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Bürger den Briefumschlag auf einem Polizeirevier abgegeben. Die Wache wurde geräumt. Die Polizei rief die Feuerwehr. Um was für ein Pulver es sich genau gehandelt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Nach einer Untersuchung schloss die Polizei jedoch gefährliche chemische und radioaktive Substanzen aus. Es werde vermutet, dass es sich um feinen Sand handelt, hieß es.

