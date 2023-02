Unbekannte legen in Niederbayern Feuer in Flüchtlingszelt

Kurzmeldung ein/ausklappen Titicacasee ist "Bedrohter See des Jahres 2023"

Puno: Der Titicacasee hat den Negativtitel "Bedrohter See des Jahres" erhalten - zum zweiten Mal nach 2012. Die Naturstiftung "Global Nature Fund" und das Netzwerk "Living Lakes" begründeten ihre Entscheidung damit, dass der größte Süßwassersee Südamerikas seit Jahren immer stärker belastet werde - unter anderem durch Abwässer, Pestizide und Schwermetalle. Trotz politischer Versprechen sei bisher nichts dagegen unternommen worden. Das Gewässer grenzt an Bolivien und Peru und ist rund 15-mal so groß wie der Bodensee. Der Titel "Bedrohter See" wird jährlich zum Welttag der Feuchtgebiete am heutigen 2. Februar vergeben.

