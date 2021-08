Unbekannte feuern Raketen auf Kabuler Flughafen ab

Nachrichtenarchiv - 30.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Der Flughafen in Kabul ist am Morgen mit mehreren Raketen angegriffen worden. Ein US-Regierungssprecher sagte, sie seien von einem Abwehrsystem abgefangen worden. Wie viele Raketen es genau waren, ob alle abgefangen werden konnten und ob es Verletzte gab, ist derzeit noch unklar. Augenzeugen berichten, dass in der Nähe des Flugplatzes Rauch aufstieg. Gestern hatten die USA in Kabul ein mit Sprengstoff beladenes Auto mit einer Drohne angegriffen. Die US-Armee überprüft eigenen Angaben zufolge Berichte, wonach es dabei auch zivile Opfer gegeben hat. Die USA wollen ihre Evakuierungsmission morgen beenden und die letzten Soldaten abziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2021 07:00 Uhr