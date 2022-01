Unbekannte erschießen in Rheinland-Pfalz zwei junge Polizisten

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kusel: Nach den tödlichen Schüssen auf eine Polizistin und einen Polizisten in Rheinland-Pfalz tappen die Ermittler weiterhin im Dunkeln. Wie ein Sprecher mitteilte, haben die beiden Beamten gegen 4.20 Uhr in der Früh im Kreis Kusel eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Nach SWR-Informationen teilten die zwei Polizisten ihren Kollegen via Funk mit, dass sie totes Wild in einem Fahrzeug gefunden hätten. Kurz darauf setzten sie einen weiteren Funkspruch ab mit den Worten: "Sie schießen." Als die Verstärkung am Tatort eintraf, konnten die Beamten den beiden getroffenen Kollegen nicht mehr helfen. Derzeit sichert die Polizei die Spuren. Eine Beschreibung der Täter und des Fluchtfahrzeugs gibt es nicht. Die Polizei fahndet auch im angrenzenden Saarland nach ihnen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.01.2022 12:45 Uhr