Unbekannte beschädigen Dutzende Objekte in Berliner Museen

Söder gibt Regierungserklärung zur Corona-Politik ab

München: Nach den Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land ist nicht auszuschließen, dass ähnliche Maßnahmen auch anderenorts nötig werden. Bayern insgesamt liegt inzwischen über dem bundesweit vereinbarten Inzidenzwert von 50. Ministerpräsident Söder wird am Mittag im Landtag eine Regierungserklärung zu seiner Strategie im Kampf gegen das Virus abgeben. Nach den Worten von CSU-Generalsekretär Blume soll das Warnsystem erweitert werden. Wie er dem Münchner Merkur gesagt hat, kann die Politik mit den Instrumenten der Pandemiebekämpfung nicht am Ende sein, wenn mehr als die Hälfte der Landkreise den roten Bereich erreicht - und die Ampel in manchen Orten schon auf dunkelrot steht. Für Verwirrung sorgt eine Entscheidung der Stadt München: Trotz hoher Fallzahlen in der Landeshauptstadt und eines Inzidenswertes von über 72 müssen Grundschüler nun doch keine Masken im Unterricht tragen, obwohl sie den Abstand von 1,5 Metern nicht einhalten können. Damit stellt sich die Stadt gegen die Verordnung der Staatsregierung für den Infektionsschutz und die Empfehlung des RKI. Bundesweit haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut inzwischen 7.595 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 08:00 Uhr