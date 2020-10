Unbekannte beschädigen 70 Objekte in Berliner Museen

Söder fordert nationale Kraftanstrengung im Kampf gegen Corona

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine "nationale Kraftanstrengung" im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefordert. In einem Fernsehinterview sagte Söder, nur wenn sich alle solidarisch verhielten, könne ein zweiter nationaler Lockdown verhindert werden. Der CSU-Vorsitzende bekräftigte seine Forderung nach mehr Kompetenzen für den Bund zur Bewältigung der Corona-Krise. Ein nationaler Pandemie-Plan wäre nach Ansicht Söders hilfreich. Am Mittag will der Ministerpräsident in einer Regierungserklärung im Landtag die weitere Strategie im Kampf gegen Corona erläutern. Nach BR-Informationen wird er wohl neue Corona-Auflagen ankündigen. Demnach will die Staatsregierung die Corona-Ampel nach oben erweitern. Denn Bayern hat mittlerweile den Inzidenzwert von 50 überschritten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 10:00 Uhr