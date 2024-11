UN-Wetterorganisation schlägt zum Start der Weltklimakonferenz Alarm

Baku: Zum Auftakt der 29. Weltklimakonferenz in Aserbaidschan hat Konferenzpräsident Babajew dazu aufgerufen, entschlossener zu handeln. Babajew sagte in seiner Eröffnungsrede, die Welt sei auf dem Weg in den Ruin. Knapp 200 Staaten beraten über die Eindämmung der Erderhitzung und ihre Folgen. Bei den zweiwöchigen Verhandlungen soll ein neue Finanzierung des Klimaschutzes vereinbart werden. Die Vereinten Nationen haben wegen der schnell fortschreitenden Erderwärmung erneut die höchste Alarmstufe ausgerufen. Dies teilte die Weltwetterorganisation bei der Vorstellung ihres Klimaberichts mit. Anlässlich des Beginns der UN-Klimakonferenz legte die WMO dar, dass das Jahr 2024 mit nahezu absoluter Sicherheit das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 12:00 Uhr