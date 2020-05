UN warnen vor Katastrophe in weiten Teilen Afrikas

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das UN-Flüchtlingshilfswerk befürchtet angesichts der Corona-Pandemie eine humanitäre Katastrophe in vielen afrikanischen Staaten. Tausende Menschen hätten sich in West- und Zentralafrika angesteckt, sagte der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland, Ruhenstroth-Bauer. Nach seinen Worten geht es um eine ohnehin von Gewalt, Hunger und Dürre geprägte Region, in der schon vor Ausbruch der Pandemie rund zehn Millionen Menschen auf internationale Hilfe angwiesen waren.Der UN-Vertreter forderte Europa auf, schnell beim Aufbau staatlicher Strukturen zu helfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 12:00 Uhr