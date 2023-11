UN warnen vor Ende der humanitären Hilfe in Gaza

Gaza-Stadt: Die Vereinten Nationen schlagen Alarm: Das Treibstofflager des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge im Gazastreifen ist demnach fast leer. In den kommenden zwei Tagen werde man daher nicht mehr in der Lage sein, Krankenhäuser zu versorgen, Abwasser zu beseitigen und Trinkwasser bereitzustellen, teilt einer Sprecher der UN mit. Das Hilfswerk versorge fast 800.000 Menschen. Das ist etwa die Hälfte der palästinensischen Zivilisten, die zuletzt innerhalb des Gazastreifens geflohen sind. Im Gesundheitssystem in Gaza spitzt sich die Lage wegen Mangels an Treibstoff und Sauerstoff weiter zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 19:15 Uhr