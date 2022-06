UN warnen vor den Folgen von Cannabiskonsum für Gesundheitssystem

Aktivisten planen Sternmarsch zum G7-Gipfel

Garmisch-Partenkirchen: Gegner des G7-Gipfels wollen heute mit einer Kundgebung in Gipfelnähe auf sich aufmerksam machen. Geplant ist ein Sternmarsch zum Tagungsort. Es wird aber nur ein kleiner Teil der Demonstranten in die Nähe des Schlosses kommen. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen will die Polizei lediglich 50 Menschen mit Bussen in Sichtweite des Hotels bringen. Die restlichen Teilnehmer werden ihre Protestmärsche in größerer Entfernung beenden müssen. Unterdessen hat die Polizei eine erste Zwischenbilanz der G7-Kundgebungen gezogen. Sie spricht von weitestgehend friedlichen Demonstrationen in Garmisch-Partenkirchen. Bei einer Festnahme wurden ein Teilnehmer und ein Beamter verletzt. Insgesamt gab es gestern acht Versammlungen.

