UN-Vollversammlung wählt Baerbock zur Präsidentin

New York: Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt worden. Baerbock sagte, sie sei dankbar und kündigte an, offen für alle Mitgliedstaaten zu sein in herausfordernden Zeiten. Sie musste sich auf Antrag eines Mitgliedstaates einer geheimen Abstimmung stellen. Als Präsidentin leitet Baerbock die Sitzungen der Generalversammlung und legt Abläufe und Tagesordnungspunkte fest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2025 01:00 Uhr