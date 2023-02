UN-Vollversammlung soll Haltung zur Ukraine bekräftigen

Kurzmeldung ein/ausklappen Reporter weisen das "Jahrhundertgift" PFAS deutschlandweit an 1.500 Orten nach

Berlin: In Deutschland lässt sich an mehr als 1.500 Orten das sogenannte Jahrhundertgift PFAS nachweisen. Das zeigt eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Zu PFAS gehören per- und polyfluorierte Chemikalien, eine Gruppe von mehr als 10.000 künstlich hergestellten Stoffen. Sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und werden etwa in Regenjacken, beschichteten Pfannen und Zahnseide eingesetzt. Die Recherchen zeigen, dass die Bevölkerung in vielen Fällen nicht über die Verschmutzung informiert wurde. In und um Fabriken, die die Chemikalien nutzen, besteht demnach die größte Gefahr. Im bayerischen Chemiepark Gendorf etwa sind drei PFAS-Produzenten niedergelassen. Die EU hat vorgeschlagen, die Stoffgruppe überwiegend zu verbieten. Großkonzerne wie Bayer und BASF fordern längere Übergangsfristen, so die Recherche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2023 12:00 Uhr