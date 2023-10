UN-Vollversammlung fordert sofortige Waffenruhe in Nahost

Die UN-Vollversammlung fordert in einer Resolution eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen und eine Verbesserung der humanitären Situation dort. 120 Länder stimmten am Abend für das Papier, 45 Staaten enthielten sich - darunter auch Deutschland. Der israelische Außenminister Cohen verurteilte die UN-Resolution mit scharfen Worten. Israel beabsichtige, die Hamas zu eliminieren, schrieb Cohen auf der Nachrichtenplattform X. So sei die Welt auch mit den Nazis und der Terrormiliz IS umgegangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 02:00 Uhr