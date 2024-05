UN-Vollversammlung empfiehlt Mitgliedschaft der Palästinenser

New York: Die Vereinten Nationen wollen die Rechte der Palästinenser deutlich stärken. Die UN-Vollversammlung in New York sprach sich mit großer Mehrheit für eine erweiterte Mitgliedschaft in dem Gremium aus. Die gilt als deutliches Signal der Unterstützung. Unterdessen spitzt sich die Lage für die Menschen in Rafah im südlichen Gazastreifen weiter zu. Wie die Hilfsorganisation "Save the Children" mitteilte, herrschen dort wegen der bevorstehenden israelischen Offensive Panik und Chaos. Menschen klammerten sich an Lastwagen. An den Straßenrändern säßen weinende und schreiende Kinder. Demnach gibt es weder Wasser noch sanitäre Einrichtungen. Nach UN-Angaben sind seit Anfang der Woche mehr als 110-tausend Menschen aus der Küstenstadt geflohen. Israelische Panzer haben den Ostteil von Rafah bereits komplett eingekesselt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 18:00 Uhr