UN-Vollversammlung debattiert über Gazakrieg

New York: Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen hat es einen Schlagabtausch zum Thema Gaza gegeben. Der palästinensische UN-Gesandte Mansur hielt Fotos von ausgemergelten Kindern hoch und beschuldigte Israel, Hunger als Waffe zu nutzen. Israels UN-Botschafter Erdan rief - Zitat - "UN-Mitarbeiter entführen israelische Kinder!". Dazu führte er ein Video vor, das einen Mitarbeiter des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober zeigen soll. Israel wirft der UNRWA vor, über 450 Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Gruppen zu beschäftigen. Auslöser des Gaza-Kriegs war die verheerende Terrorattacke vor fast fünf Monaten. Dabei ermordeten Angreifer aus dem Gazastreifen in Israel etwa 1200 Menschen und nahmen viele Geiseln. Infolge des Krieges wird die Lage der Menschen im Gaza-Streifen immer katastrophaler. Die Vereinten Nationen bezeichnten die jüngsten Nahrungsmittelabwürfe durch die USA als unzureichend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2024 20:15 Uhr