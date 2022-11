UN-Vollversammluing befasst sich mit Kriegsschäden in der Ukraine

New York: Die UN-Vollversammlung befasst sich heute mit Kriegsschäden in der Ukraine. Die 193 Mitgliedsstaaten sollen über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der Grundlage für spätere Reparationszahlungen Russlands an die Ukraine sein soll. Erster Schritt hierfür ist die Einrichtung eines Schadensregisters. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat nach dem Rückzug der russischen Armee aus Cherson von "Gräueltaten" der Russen in der Region berichtet. Ermittler hätten in den zurückeroberten Teilen der Region über 400 Fälle von Kriegsverbrechen aufgedeckt. So habe man etwa die Leichen von Zivilisten und Soldaten gefunden, sagte Selensky am Sonntagabend in seiner täglichen Videobotschaft.

