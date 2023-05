UN-Vermittler sieht Verhandlungsbereitschaft im Sudan

Meldungsarchiv - 01.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Khartum: Der deutsche UN-Sondergesandte Perthes sieht bei den sudanesischen Konfliktparteien Verhandlungsbereitschaft. Perthes sagte der Nachrichtenagentur AP, die Armee und auch die Miliz RSF hätten eingewilligt, Unterhändler zu entsenden. Gespräche könnten in Saudi-Arabien oder dem Südsudan stattfinden. Zunächst allerdings gehe es um einen stabilen Waffenstillstand. Bisher waren zwar mehrere Feuerpausen vereinbart, aber nicht eingehalten worden. Auch heute waren in der sudanesischen Hauptstadt Khartum und der Umgebung Schüsse und Explosionen zu hören. Bei den Kämpfen sind in den vergangenen gut zwei Wochen mehr als 530 getötet und 4.500 verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 18:00 Uhr