UN untersuchen Angriff auf Dorf in der Ukraine

Genf: Die Vereinten Nationen schicken ein Ermittlungsteam in das ukrainische Dorf Hrosa, um den russischen Angriff mit über 50 Toten aufzuklären. Eine Sprecherin des Hochkommissariats für Menschenrechte sagte, man könne noch nicht mit Sicherheit sagen was in der Region Charkiw passiert sei. Russland bestreitet, in der Ukraine zivile Ziele anzugreifen. Aus dem Präsidialamt in Moskau heißt es, es würden militärische Infrastruktur und Truppen beschossen. Auch heute hat es nach ukrainischen Angaben wieder Angriffe Russlands auf Charkiw gegeben. Dabei soll ein zehnjähriger Junge gestorben sein, mehr als 20 Menschen wurden demnach verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 14:00 Uhr