UN und G7 verurteilen Hinrichtungen in Myanmar

Nachrichtenarchiv - 28.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Hinrichtung von vier Dissidenten in Myanmar löst international immer mehr Kritik aus. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat dies nun einhellig verurteilt und rief die Militärjunta des südostasiatischen Landes dazu auf, die entmachtete Regierungschefin Suu Kyi freizulassen. Dasselbe müsse für alle willkürlich festgehaltenen Gefangenen gelten. Auch die G7-Außenminister verurteilten die ersten Hinrichtungen in Myanmar seit 1990. Das Militär hatte vor anderthalb Jahren die gewählte Regierung unter Suu Kyi gestürzt. Seitdem wurden nach Informationen örtlicher Gruppen mehr als 2.000 Menschen im Land hingerichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 14:00 Uhr