UN und EU stellen humanitäre Hilfe für Gaza bereit

Kairo: International wächst der Druck auf Israel, humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen zu lassen. Das ägyptische Rafah wird als einziger Grenzposten nicht von Israel kontrolliert, ist aber wegen permanenter Luftangriffe seit Tagen geschlossen. Die Vereinten Nationen erklärten, auf ägyptischer Seite stehe ein Flugzeug mit medizinischen Hilfsgütern der Weltgesundheitsorganisation bereit. Das Welternährungsprogramm plane, 225.000 Menschen in verschiedenen UN-Unterkünften im Gazastreifen zu versorgen. Die Europäische Union will eine Luftbrücke aufbauen. Wie die EU-Kommission mitteilte, sollen die ersten beiden Flüge noch diese Woche in Ägypten landen. Geliefert werden demnach Notunterkünfte, Medikamente und Hygienesets. Auch Treibstoff, Wasser, Lebensmittel und Medikamente müssten den Menschen zugänglich gemacht werden, forderte der zuständige EU-Kommissar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 20:00 Uhr