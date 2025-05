UN: Temperaturen bleiben in den nächsten fünf Jahren hoch

Genf: Weltweit bleiben die Temperaturen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich auf hohem Niveau. Das geht aus dem neuesten Bericht der Weltorganisation für Meteorologie hervor. Die UN-Organisation prognostiziert, dass die durchschnittliche globale Temperatur in den nächsten fünf Jahren jeweils zwischen 1,2 Grad und 1,9 Grad Celsius über dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit liegen wird. Zudem halten es die Experten für wahrscheinlich, dass wieder ein neuer Temperaturrekord zu erwarten ist, also ein Jahr wärmer ist als 2024, das bislang als wärmstes Jahr gilt. Damit würde die 1,5-Grad-Schwelle aus dem Pariser Klimaabkommen überschritten. Den Meteorologen zufolge führt jeder zusätzliche Grad zu mehr Hitzewellen, extremen Regenfällen und Dürren, sowie dem Abschmelzen von Eis und Gletschern. Zudem würden sich die Ozeane weiter erwärmen und die Meeresspiegel steigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2025 07:00 Uhr