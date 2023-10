UN spricht von über 120.000 Vertriebenen im Gazastreifen

Tel Aviv: Im Nahen Osten gehen die Gefechte weiter: Zwei Tage nach dem Groß-Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel bombardiert die israelische Luftwaffe weitere Ziele im Gazastreifen. Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, heißt es seitens des Militärs. Zudem wurden mehrere Kommandozentralen attackiert. Die Vereinten Nationen berichten, mehr als 120.000 Menschen im Gazastreifen seien aus ihren Wohnungen vertrieben worden. Viele sind demnach derzeit in Schulen untergebracht. Das israelische Militär ist nach eigenen Angaben auch außerhalb des Gazastreifens im Einsatz: Man kämpfe an sieben bis acht Orten, um zu verhindern, dass weitere Hamas-Kämpfer ins Land dringen. Noch immer befinden sich zahlreiche Israelis in der Gefangenschaft der Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 11:00 Uhr