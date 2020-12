UN-Sondersitzung zur Corona-Pandemie in New York

Nachrichtenarchiv - 03.12.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat die Staatengemeinschaft aufgerufen, mehr Geld in den gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie zu stecken. Auf einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung sagte Guterres, den Vereinten Nationen fehlten noch immer 23 Milliarden Euro für medizinische Programme besonders in armen Staaten. Der Generalsekretär verlangte, dass jeder Mensch auf der Welt Zugang zu Impfstoffen gegen Covid19 erhalten müsse. Einigen Staaten warf Guterres außerdem vor, für das Ausmaß der Pandemie mitverantwortlich zu sein, weil sie die Corona-Empfehlungen der Weltgesundheitsogranisation missachten. Wörtlich sagte er: "Wenn Länder in ihre eigenen Richtungen gehen, geht das Virus in jede Richtung".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 22:00 Uhr