UN-Sondersitzung zu Großangriff Russlands auf die Ukraine

New York: Hochrangige Vertreter der Vereinten Nationen verurteilen die jüngsten Angriffe Russlands auf die Ukraine. Der zuständige Generalsekretär für die Region Khiari forderte ein sofortiges Ende der Attacken. Wie er bei einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats betonte, wurde mit den Angriffen auf Zivilisten und die zivile Infrastruktur gegen das Völkerrecht verstoßen. Russlands UN-Botschafter erklärte, die Ukraine habe ihr Luftverteidigungssystem in Wohngebieten aufgestellt. Bei der gestrigen Angriffswelle auf die Ukraine waren nach Angaben der Behörden vor Ort mindestens 30 Menschen getötet worden. Es seien neben Wohnhäusern und Schulen auch eine Geburtsklinik und ein Einkaufszentrum getroffen worden. In der Nacht gab es erneut Drohnenangriffe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 12:00 Uhr