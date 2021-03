UN-Sondergesandte fordert geschlossenes Vorgehen gegen Junta in Myanmar

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Militärjunta in Myanmar hat die zuständige UN-Sondergesandte den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgefordert zu handeln. Dieser müsse fest an der Seite des Volkes von Myanmar stehen und das klare Wahlergebnis vom November unterstützen, sagte die UN-Gesandte Burgener in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gremiums. Man dürfe dem Militär nicht noch mehr durchgehen lassen. In Myanmar ist es auch heute wieder zu Protesten gekommen. Demonstrierende forderten die Freilassung der gestürzten De-Facto-Regierungschefin Suu Kyi. Sie war am 1. Februar aus dem Amt geputscht worden. Bei den Protesten wurden laut UN bisher mehr als 50 Menschen getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2021 09:00 Uhr