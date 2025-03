UN sind alarmiert wegen Israels Blockade von Hilfslieferungen für Gaza

New York: Die Vereinten Nationen fordern von Israel, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen wiederaufzunehmen. Generalsekretär Guterres verlangte zugleich von der palästinensischen Hamas, verschleppte Geiseln freizulassen. Er appellierte an beide Seiten, alles zu tun, um weitere Kämpfe zu verhindern. Israel hatte die Hilfslieferungen in der Früh ausgesetzt. Die Regierung drohte der Hamas mit weiteren Konsequenzen, sollte sie dem US-Vorschlag zur Verlängerung der Waffenruhe nicht zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 21:00 Uhr