UN-Sicherheitsrats berät über angebliche Biowaffen in der Ukraine

Russische Luftwaffe bombardiert ukrainische Millionenstadt Dnipro

Kiew: Die russische Luftwaffe hat nach ukrainischen Angaben erstmals die Millionen-Stadt Dnipro im Zentrum des Landes angegriffen. Örtlichen Rettungsdiensten zufolge gab es dabei mindestens ein Todesopfer. Bomben schlugen demnach in der Nähe eines Wohnhauses und eines Kindergartens ein. Auch in anderen Teilen der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. Nach Einschätzung US-amerikanischer Militärfachleute versucht die russische Armee, die Städte Kiew und Charkow zu umzingeln. - Am Abend hatte der ukrainische Präsident Selenskyj Russland vorgeworfen, jegliche Hilfe für die Bewohner der belagerten Hafenstadt Mariupol zu blockieren. In seiner täglichen Videoansprache sagte er, die russischen Truppen hätten den klaren Befehl, Mariupol in Geiselhaft zu halten und andauernd zu bombardieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 10:00 Uhr