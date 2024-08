UN-Sicherheitsrat zeigt sich besorgt über mögliche Eskalation im Nahen Osten

New York: Zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben sich nach der Tötung des Hamas-Politbüro-Chefs Hanija in Teheran besorgt über eine mögliche Eskalation im Nahen Osten gezeigt. Mehrere Staaten - darunter China, Russland und Algerien - verurteilten die Attacke, die Israel zugeschrieben wird, aufs Schärfste. Der iranische UN-Botschafter forderte den Sicherheitsrat dazu auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um Israel zur Verantwortung zu ziehen. Medienberichten zufolge hat der oberste religiöse Führer des Iran, Chamenei, einen direkten Angriff auf Israel als Vergeltung der Tötung von Hanija befohlen. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat sein Land derweil auf - so wörtlich - "herausfordernde Tage" eingeschworen. Man sei auf jedes Szenario vorbereitet und werde sich allen Bedrohungen stellen, sagte er nach einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts in Tel Aviv.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 07:00 Uhr