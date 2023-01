UN-Sicherheitsrat verurteilt Anschlag in Ost-Jerusalem

Nachrichtenarchiv - 28.01.2023 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der Anschlag auf eine Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten ist weltweit verurteilt worden. In einer Dringlichkeitssitzung kam der UN-Sicherheitsrat zu einem einstimmigen Votum. Generalsekretär Guterres zeigte sich besorgt über die Gewalteskalation in der Region und rief alle Seiten zu Zurückhaltung auf. Das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate spricht von einem "kriminellen Akt", den man auf das Schärfste verurteile. Auch US-Präsident Biden und der deutsche Botschafter Seibert haben den Angriff scharf verurteilt. Israels Premier Netanjahu kündigte eine entschlossene Reaktion an, warnte aber vor Selbstjustiz. Am Morgen wurden Familienangehörige des Attentäters vorübergehend festgenommen. Ein 21-jähriger Palästinenser hatte gestern in Ost-Jerusalem auf Menschen geschossen, die gerade eine Synagoge verließen. Die Tat wurde einen Tag nach einer tödlichen Razzia der israelischen Armee im Westjordanland verübt.

