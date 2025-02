UN-Sicherheitsrat verabschiedet moskaufreundliche Ukraine-Resolution

New York: Anlässlich des dritten Jahrestags des russischen Einmarsch in die Ukraine ist im UN-Sicherheitsrat eine Resolution für eines rasches Ende des Konflikts verabschiedet worden. In dem von den USA eingebrachten Text wird Russland nicht mehr eindeutig als Aggressor benannt. Dem Resolutionsentwurf stimmten zehn Mitglieder des Gremiums zu. Die derzeit vier EU-Mitgliedsstaaten Dänemark, Frankreich, Griechenland und Slowenien sowie Großbritannien enthielten sich. Vertreter Moskaus begrüßten die US-Initiative. Russlands UN-Botschafter Nebensja sprach von "konstruktiven Veränderungen der US-Position mit Blick auf den Ukraine-Konflikt". Zuvor hatte in der UN-Vollversammlung eine Mehrheit der Staaten für eine Resolution für die territoriale Integrität der Ukraine und gegen Russlands Angriffskrieg gestimmt.

