UN-Sicherheitsrat tagt zu Mord an haitianischem Präsidenten

Nachrichtenarchiv - 08.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der UN-Sicherheitsrat befasst sich heute mit dem Mord an Haitis Präsident Martin Moïse. Das Treffen wurden von den USA und Mexiko beantragt und findet hinter verschlossenen Türen statt. Präsident Moïse war in der vergangenen Nacht in seinem Haus erschossen worden. Die Vereinten Nationen und Regierungen weltweit befürchten, dass sich die politische, soziale und wirtschaftliche Krise im Karibikstaat Haiti nach dem Mord verschärfen könnte. Regierungschef Joseph rief inzwischen den Ausnahmezustand aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.07.2021 02:00 Uhr