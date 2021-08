UN-Sicherheitsrat tagt am Vormittag zur Lage in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Mit der Lage in Afghanistan soll sich am Vormittag auf Antrag Estlands und Norwegens der UN-Sicherheitsrat befassen. In einer Mitteilung der Vereinten Nationen hieß es, Generalsekretär Guterres verfolge mit großer Sorge die rasche Entwicklung. Die UNO sei weiterhin entschlossen, zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts beizutragen. Die Taliban und alle anderen Parteien seien aufgerufen, die Menschenrechte zu wahren - vor allem die von Frauen und Mädchen - und lebensrettende Hilfe für Zivilisten in Not zu leisten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.08.2021 02:00 Uhr