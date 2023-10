UN-Sicherheitsrat stimmt über Eingreiftruppe für Haiti ab

Der UN-Sicherheitsrat will über die Entsendung einer internationalen Truppe nach Haiti abstimmen. Der Karibikstaat wird von Bandengewalt erschüttert. Die UN-Truppe soll die Sicherheit wiederherstellen, um in Haiti die Abhaltung seit langem überfälliger Wahlen zu ermöglichen. Informationen der Nachrichtenagentur AP zufolge wird das Angebot Kenias begrüßt, die multinationale Truppe zu leiten. Am Montag soll der Weltsicherheitsrat über eine einjährige Mission abstimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 05:00 Uhr