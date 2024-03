UN-Sicherheitsrat stimmt für Waffenruhe in Gaza und Freilassung aller Geiseln

New York: Der Weltsicherheitsrat hat erstmals im fast sechs Monate dauernden Gazakrieg eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gefordert. In dem Text der Resolution wird eine Feuerpause bis zum Ende des Fastenmonats Ramadan gefordert, eine Freilassung aller Geiseln und ungehinderter Zugang für Hilfsgüter in den Gazastreifen. Die muslimische Fastenzeit dauert in diesem Jahr bis zum 9. April. Erklärtes Ziel ist darüber hinaus ein dauerhafter Waffenstillstand. Nach einem Veto gegen einen Appell der USA am Freitag wurde die erfolgreiche Resolution von den zehn nichtständigen Mitgliedern eingebracht. China und Russland stimmten mit Ja, die USA enthielten sich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 16:00 Uhr