UN-Sicherheitsrat setzt Syrien-Hilfslieferungen fort

New York: Nach langen Beratungen hat sich der UN-Sicherheitsrat darauf geeinigt, die Hilfslieferungen nach Syrien fortzusetzen. Das mächtigste UN-Gremium stimmte am Abend für den deutsch-belgischen Resolutionsvorschlag. Russland, China und Vietnam enthielten sich. Demnach bleibt zumindest ein Grenzübergang für die aus der Türkei kommenden Hilfsgüter, wie Lebensmittel und Medikamente, für ein weiteres Jahr offen. In den vergangenen Tagen waren drei Resolutionen gescheitert, weil Russland und China durch ihr Veto eine Einigung verhindert hatten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 13:00 Uhr