UN-Sicherheitsrat genehmigt Polizeimission auf Haiti

New York: Ein internationaler Polizeieinsatz mit Unterstützung der Vereinten Nationen soll das von Bandengewalt zerrüttete Haiti stabilisieren. Der UN-Sicherheitsrat genehmigte die Entsendung von mehr als 1000 Polizeieinheiten in den Karibikstaat für zwölf Monate. Das sonst so häufig gespaltene mächtigste Gremium der Vereinten Nationen votierte für den Einsatz, nur Russland und China enthielten sich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 03:00 Uhr