UN-Sicherheitsrat gedenkt Abe mit Schweigeminute

Ukrainischer Gouverneur warnt vor Katastrophe in Sjewjerodonezk

Sjewjerodonezk: In der von Russland eroberten Stadt im Osten der Ukraine bahnt sich offenbar eine humanitäre Katastrophe an. Der Gouverneur von Luhansk, Hajdaj, sagte, in Sjewjerodonezk gebe es weder Wasser, noch Strom oder ein funktionierendes Abwassersystem. In den überhitzten Wohnungen verwesten Leichen. Das russische Militär habe die gesamte kritische Infrastruktur in der Stadt zerstört. Die Streitkräfte setzten zudem wahllosen Artilleriebeschuss ein, um ihre Gewinne in der ostukrainischen Provinz Luhansk zu sichern. Hajdaj widersprach außerdem Moskauer Angaben, wonach Russland die vollständige Kontrolle über die Region Luhansk erkämpft hat. Ukrainische Truppen hielten weiterhin einen kleinen Teil der Provinz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2022 20:00 Uhr