UN-Sicherheitsrat fordert Schutz von Zivilisten im Gazastreifen

New York: Der UN-Sicherheitsrat fordert die Konfliktparteien im Nahen Osten auf, sich an das Völkerrecht zu halten und der Zivilbevölkerung im Gazastreifen keine Lebensmittel vorzuenthalten. So steht es in einer Erklärung des mächtigsten UN-Gremiums in New York nach dem Tod von mehr als hundert Menschen bei einer Hilfslieferung. Nach dem Vorfall, in den die israelischen Streitkräfte verwickelt waren, hatten UN-Vertreter gestern von Schusswunden bei Verletzten berichtet. - Die USA haben inzwischen damit begonnen, Nahrungsmittel aus der Luft für die Zivilisten im Gazastreifen abzuwerfen. Derweil laufen die Vermittlungsbemühungen um eine Feuerpause weiter. Israel und die Hamas machen sich gegenseitig für Verzögerungen verantwortlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 07:30 Uhr