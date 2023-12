UN-Sicherheitsrat fordert mehr Hilfe im Gazastreifen

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat umfassende humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen gefordert. Im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas müssten alle Seiten die sichere und ungehinderte Lieferung von Hilfsgütern ermöglichen, hieß es in der am Abend in New York verabschiedeten Resolution. Um den Wortlaut der Resolution hatten die 15 Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums tagelang gerungen. Nachdem der ursprüngliche Entwurf entschärft wurde, haben die USA auf ihr Veto verzichtet und sich der Stimme enthalten. Mehrere UN-Organisationen hatten die Versorgungslage im Gazastreifen als kritisch bezeichnet. Demnach sind insbesondere Kinder von Hunger betroffen. Israel entgegnet jedoch, dass genügend Nahrungsmittel vorhanden seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 20:00 Uhr