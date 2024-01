UN-Sicherheitsrat fordert Ende der Huthi-Angriffe

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat die Huthi-Rebellen im Jemen aufgefordert, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer sofort zu stoppen. Die Resolution war von Japan und den USA eingebracht worden; sie wurde mit elf Ja-Stimmen angenommen. Russland, China, Algerien und Mosambik enthielten sich. In dem Text heißt es, die Raketen- und Drohnenangriffe würden den internationalen Handel behindern, das Seerecht untergraben und Frieden und Sicherheit in der Region schaden. Die Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, haben seit Beginn des Gaza-Kriegs zahlreiche Schiffe attackiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2024 02:00 Uhr