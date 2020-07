UN-Sicherheitsrat billigt Verlängerung von Syrien-Hilfe

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat sich darauf geeinigt, die humanitäre Hilfe für Millionen Syrer fortzusetzen. Das mächtigste UN-Gremium stimmte für einen deutsch-belgischen Resolutionsvorschlag. Er sieht die Offenhaltung von nur noch einem Grenzübergang aus der Türkei nach Nordsyrien über einen Zeitraum von 12 Monaten vor. Das entspricht den Forderungen Russlands. Moskau hatte unterstützt von China in den vergangenen Tagen mehrere Vorschläge mit zwei Grenzübergängen durch Vetos verhindert. Vergangene Nacht war eine UN-Resolution nach sechs Jahren ausgelaufen. Sie erlaubte es den Vereinten Nationen, wichtige Hilfsgüter auch in Teile Syriens zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Von den Gütern, die diese Punkte passieren, sind westlichen Angaben zufolge etwa 2,8 Millionen Menschen abhängig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 23:45 Uhr