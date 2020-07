UN-Sicherheitsrat billigt Fortsetzung der Syrien-Hilfen in eingeschränkter Form

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die notleidende Bevölkerung in Nord-Syrien soll weiter internationale Hilfslieferungen erhalten - allerdings in deutlich eingeschränkter Form. Darauf hat sich der UN-Sicherheitsrat in New York geeinigt. Der in tagelangen Verhandlungen gefundene Kompromiss sieht vor, dass die LKWs mit Hilfsgütern nur noch über einen Grenzübergang einreisen dürfen und nicht wie bisher über zwei oder wie früher über vier. Zudem gilt die neue Regel nur für ein Jahr. Eine weitergehende Einigung wurde von Russland und China verhindert. Nach Ansicht der beiden Vetomächte verletzen die von der syrischen Regierung nicht genehmigten Transporte die Souveränität des Landes. Der nun erzielte Kompromiss geht auf einen Vorschlag von Deutschland und Belgien zurück. In einer Erklärung der beiden heißt es: "Ein Grenzübergang ist nicht genug, aber kein Grenzübergang hätte das Schicksal einer ganzen Region in Frage gestellt."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 08:00 Uhr