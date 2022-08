UN-Sicherheitsrat berät über ukrainisches AKW Saporischschja

Nachrichtenarchiv - 11.08.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Mit Blick auf die Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine um das Atomkraftwerk Saporischschja hat UN-Generalsekretär Guterres vor einer Atomkatastrophe gewarnt. Bedauerlicherweise, so Guterres, habe es in den letzten Tagen keine Deeskalation gegeben, sondern Berichte über weitere zutiefst besorgniserregende Vorfälle. Das AKW Saporischschja im Süden der Ukraine ist das größte in Europa und steht seit Monaten unter russischer Kontrolle. Am Wochenende wurde es beschossen und teils beschädigt, Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig. Nach russischen Angaben ist das Atomkraftwerk auch heute wieder mit schwerer Artillerie und Raketenwerfern angegriffen worden. Heute Abend wird sich der UN-Sicherheitsrat mit der Situation dort beschäftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2022 18:00 Uhr