UN-Sicherheitsrat befasst sich mit russischem Großangriff auf Ukraine

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat sich mit dem russischen Großangriff auf die Ukraine befasst. Details der Sondersitzung sind bisher nicht bekannt. Russland hatte nach ukrainischen Angaben in der vergangenen Nacht knapp 160 Drohnen und Raketen abgefeuert, so viele wie noch nie einer Nacht seit Kriegsbeginn. Die ukrainische Führung sprach von massivem "Terror" gegen die Zivilbevölkerung. Mindestens 30 Menschen wurden getötet. Dabei wurde offenbar auch der polnische Luftraum verletzt. Nato-Generalsekretär Stoltenberg betonte, das Verteidigungsbündnis stehe zu seinem Mitglied Polen und bleibe wachsam.

