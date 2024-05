UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Lage in Rafah, Guterres: "Dieser Horror muss aufhören"

New York: Der Weltsicherheitsrat befasst sich heute in einer Dringlichkeitssitzung mit der Situation in Rafah im Süden des Gazastreifens. Anlass ist der Angriff der israelischen Armee auf ein Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt. Dabei waren nach palästinensischen Angaben mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. Israels Ministerpräsident Netanjahu sprach von einem tragischen Fehler. UN-Generalsekretär Guterres erklärte auf der Plattform X, es gebe für die Palästinenser im Gazastreifen keinen sicheren Ort. Dieser Horror müsse aufhören, so der UN-Chef.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 05:00 Uhr