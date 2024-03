UN-Sicherheitsrat befasst sich erneut mit Lage in Nahost

New York: Der UN-Sicherheitsrat will sich heute erneut mit dem Gaza-Krieg befassen. Bei der Sitzung soll das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen auch über eine Resolution abstimmen. Der Entwurf fordert eine sofortige Feuerpause für den Monat Ramadan. Diese solle zu einer "dauerhaften und nachhaltigen Waffenruhe" führen. Eine deutlich umfassendere Resolution war gestern am Veto von Russland und China gescheitert. Auch dem neuen Vorschlag werden keine großen Erfolgsaussichten eingeräumt.

