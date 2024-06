UN sehen Verstöße gegen Kinderrechte durch Hamas und Israel

New York: UN-Generalsekretär Guterres stuft Israel und die Hamas im neuesten Kinderschutz-Bericht als Kriegsparteien ein, die gegen die Rechte von Minderjährigen verstoßen. Der Bericht soll kommende Woche an den UN-Sicherheitsrat übergeben werden. Der Report wirft unter anderem auch Israel vor, in die Tötung und Verstümmelung von Kindern verwickelt zu sein. Neben Israel und der Hamas wird auch der Islamische Dschihad in dem Report erwähnt. Israels UN-Botschafer Erdan reagierte empört auf die Gleichsetzung seines Landes mit Terrororganisationen. Die Hamas werde damit fortfahren, Schulen und Krankenhäuser als Standorte für ihre Terroristen zu benutzen, sagte er.

