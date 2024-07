UN sehen kein Ende der Aids-Epidemie

München: Die Welt ist laut den Vereinten Nationen noch weit entfernt von einem Ende der Aids-Epidemie. Rund jeder vierte der fast 40 Millionen HIV-infizierten Menschen erhalte keine lebensrettende Behandlung - hieß es vom Hilfsprogramm UN-Aids vor Beginn der Welt-Aids-Konferenz in München. So sterbe jede Minute ein Mensch an den Folgen der Immunschwächekrankheit. Besonders in armen Ländern, etwa in Afrika südlich der Sahara, erhalten HIV-Infizierte den Angaben nach nicht die nötige lebensverlängernde anti-retrovirale Therapie. 2023 hätten sich 1,3 Millionen Menschen neu mit dem Virus infiziert. Bundeskanzler Scholz eröffnet die 25. Welt-Aids-Konferenz heute am späten Nachmittag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 13:00 Uhr