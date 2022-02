UN rechnen mit bislang 120.000 Flüchtlingen

New York: Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bislang mehr als 120.000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet sind. Die stellvertretende UN-Hochkommissarin Clements sagte in einem Interview mit dem Sender CNN, die Lage werde sich voraussichtlich noch verschlimmern. Die meisten Menschen suchen Zuflucht in Polen und Moldau, andere in Rumänien, in der Slowakei oder in Ungarn.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 26.02.2022 16:00 Uhr